Był pijany, miał dożywotni zakaz. Wjechał pod pociąg towarowy
Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 2 w nocy na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Gradowo, w powiecie radziejowskim. Kierujący Renault Scenic wjechał pod pociąg towarowy relacji Gdańsk - Tarnowskie Góry. Na miejscu, obok rozbitego auta, mundurowi znaleźli 42-letnią pasażerkę, która została przetransportowana do szpitala. Jej życiu nic nie zagraża. Kierowca uciekł pieszo przed przybyciem służb.
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- Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania. Kilka kilometrów dalej kryminalni zauważyli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. Na widok funkcjonariuszy zaczął uciekać, jednak po krótkim pościgu pieszym został obezwładniony i zatrzymany - poinformował aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie.
39-latek był pijany, miał w organizmie blisko dwa promile alkoholu. Do tego miał dożywotni sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi wydany w ubiegłym roku przez Sąd Rejonowy w Kole.
Mężczyzna został zatrzymany, trafił do aresztu. Niebawem usłyszy zarzuty dotyczące jazdy pod wpływem alkoholu oraz kierowania bez wymaganych uprawnień.