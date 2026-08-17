Kujawsko-Pomorskie Zniszczony dron, wykręcona ręka i "postępowanie w kierunku znieważenia na tle narodowościowym" Michał Malinowski |

Manifestacje przeciw hejtowi i skłócaniu Polaków i Ukraińców Źródło wideo: Michał Tracz/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: FotoDax / Shutterstock

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W piątek, 14 sierpnia, późnym popołudniem bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że dwoje nastolatków w wieku 12 i 14 lat zostało zaczepionych przez kobietę i mężczyznę. Do zdarzenia doszło na ulicy Unii Lubelskiej, niedaleko dworca kolejowego w Bydgoszczy.

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- Parze najprawdopodobniej nie spodobało się to, że dzieci używały drona. Został zniszczony. Mieli również zwrócić uwagę na narodowość nastolatków. Z przekazanych informacji wynikało też, że 12-latkowi wykręcili rękę. Nie było konieczne udzielenie pomocy medycznej - przekazała młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Jak dodała, policjanci są w tej chwili na etapie przyjmowania zawiadomienia. Kobieta i mężczyzna nie zostali zatrzymani.

- Najprawdopodobniej postępowanie będzie prowadzone w kierunku znieważenia na tle narodowościowym - dodała młodszy inspektor Monika Chlebicz.

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