Leżał martwy w namiocie z raną postrzałową głowy. Zatrzymano 25-latka

Bydgoszcz. 25-latek może mieć związek z zabójstwem Źródło: KMP w Bydgoszczy

W poniedziałek (30 czerwca) do bydgoskich policjantów wpłynęło zgłoszenie dotyczące nieżyjącego mężczyzny, którego ciało miało znajdować się przy ulicy Rekreacyjnej w Bydgoszczy.

- Zgłaszający twierdził, że jego dalszy znajomy wysłał mu wiadomości z informacją, iż zabił tego człowieka - poinformowała komisarz Lidia Kowalska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Ciało mężczyzny w namiocie

Przybyli na miejsce funkcjonariusze odnaleźli namiot, w którym faktycznie znajdowało się ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Nie dawał oznak życia.

We wtorek kilka minut po północy, kryminalni namierzyli podejrzewanego. Zatrzymali go na ulicy Przemysłowej w Bydgoszczy. Zabezpieczyli również przy nim broń czarnoprochową.

- Zatrzymany to 25-letni bydgoszczanin. Mężczyzna trafił do śródmiejskiego komisariatu, a po wykonaniu z nim czynności do policyjnego aresztu. W tej sprawie, pod nadzorem prokuratora, prowadzone jest śledztwo. Z pewnością śledczy będą wnioskować o tymczasowe aresztowanie mieszkańca naszego miasta - dodała komisarz Kowalska.

