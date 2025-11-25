Zakrwawiony mężczyzna leżał przed blokiem. Trzech zatrzymanych

Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 23 listopada w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Policjanci otrzymali informację dotyczącą zakrwawionego mężczyzny, który leżał przed blokiem przy ulicy Brzechwy.

38-latek z ranami ciętymi

Funkcjonariusze potwierdzili informację - mężczyzna miał na ciele rany cięte. Prokurator Adrianna Bojarska-Majchrzak z Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ przekazała w rozmowie z tvn24.pl, że mężczyzna żyje, ale jego stan jest ciężki. - Natychmiast został zabrany do szpitala, gdzie przeszedł operację. W tej chwili jego stan jest określany jako bardzo ciężki. Prowadzimy postępowanie w kierunku artykułu 156, czyli ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Zostały zatrzymane trzy osoby, które są podejrzewane o związek ze sprawą. Czynności z nimi zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie, po tym, jak wytrzeźwieją - poinformowała prokurator. Śledczy nie znaleźli przedmiotu, którym mógł zostać zraniony 38-latek.

