Wsiadł za kierownicę po alkoholu i narkotykach. Miał zabrane prawo jazdy

Kiedyś to byłoby nie do pomyślenia. My i lewica razem - mówi nam polityk znający kulisy negocjacji dwóch ugrupowań. - Co się zmieniło? - dopytujemy. Pragmatyka. Czysta pragmatyka. Liderzy KO i Nowej Lewicy są właśnie w samym środku negocjacji dotyczących wspólnego startu w kwietniowych wyborach. W piątek liderzy i ich współpracownicy, spotkali się w ramach tak zwanych rozmów koordynacyjnych. Znamy pierwsze ustalenia. O strategii KO i Nowej Lewicy na wybory samorządowe rozmawiały Arleta Zalewska i Aleksandra Pawlicka w najnowszym odcinku "Wyborów kobiet" w TVN24 GO. Omawiały nie tylko jak, ale też, z czym do wyborów chce iść nowa koalicja rządowa.