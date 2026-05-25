Seria włamań do sklepów w całej Polsce. Podejrzani wpadli podczas kolejnego "skoku"

Kujawsko-Pomorskie

Czterech obywateli Mołdawii podejrzanych o serię włamań do sklepów na terenie całej Polski zostało zatrzymanych przez policjantów z Bydgoszczy. Śledczy podejrzewają, że grupa mogła dokonać kilkudziesięciu przestępstw, a straty sięgają blisko miliona złotych.

Czterech obywateli Mołdawii podejrzanych o serię włamań do sklepów znanych sieci handlowych zostało zatrzymanych przez policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Według śledczych mężczyźni przyjeżdżali do Polski, by kraść sejfy z utargiem.

Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że zatrzymani mogą mieć związek nawet z kilkudziesięcioma podobnymi przestępstwami na terenie Polski. Wstępne szacunki wskazują, że straty mogły wynieść blisko milion złotych.

Jak przekazała policja, pierwsze włamania odnotowano w listopadzie 2024 roku. Do podobnych zdarzeń dochodziło na terenie niemal całego kraju, dlatego sprawą zajmowali się funkcjonariusze z różnych województw. Mężczyźni bardzo długo pozostawali nieuchwytni, ponieważ policjanci początkowo nie połączyli tych spraw. Przełom nastąpił, gdy sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, to oni połączyli kropki i doprowadzili do przełomu.

Analiza monitoringów oraz telefonów, które logowały się w sieci w pobliżu sklepów, kiedy dochodziło do kradzieży pozwoliła wytypować cztery osoby. Następnie policjanci wytypowali, że kolejny skok ma odbyć się na terenie województwa łódzkiego i przygotowali zasadzkę. Podejrzani w wieku od 33 do 36 lat zostali zatrzymani w nocy z 17 na 18 maja około godziny 3 w Ozorkowie. Zostali ujęci na gorącym uczynku.

Ten sam modus operandi

Schemat działania miał być za każdym razem podobny. Sprawcy wybierali sklepy dwóch sieci dyskontów niespożywczych, oferujących tanią odzież oraz artykuły przemysłowe. Prawdopodobnie wybierali je, znając ich zabezpieczenia, wiedząc gdzie szukać sejfów z pieniędzmi oraz że gotówka pozostaje tam na noc. Przestępcy dostawali się do środka od zaplecza, a następnie kradli sejfy z pieniędzmi.

Dzień po zatrzymaniu podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury we Włocławku, gdzie usłyszeli po dwa zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu. Sąd zdecydował o aresztowaniu wszystkich czterech mężczyzn na trzy miesiące. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze nadal analizują zgromadzony materiał i zbierają kolejne dowody. Podejrzewają, że grupa działała również poza granicami Polski.

