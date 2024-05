Nowa trasa S10 Bydgoszcz - Toruń

"Nowa droga ekspresowa o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach i pasem awaryjnym będzie miała 11,8 kilometra długości. Zgodnie z podpisaną umową, wszystkie prace powinny zostać ukończone do końca I kwartału 2027 roku. Droga skróci dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia" - przekazał bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Alternatywa dla "starej dziesiątki"

Rok 2023 był lepszy pod względem statystyk. Na odcinku Bydgoszcz - Toruń doszło do sześciu wypadków, w których zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych. Policja odnotowała 144 kolizje. Wydaje się, że ten rok będzie już gorszy od poprzedniego. Doszło już do pięciu wypadków, w którym zginęły dwie osoby, a 10 zostało rannych.

- Droga krajowa nr 10 uznawana jest za drogę, na której dochodzi do dużej ilości zdarzeń drogowych. Szczególnie trudny jest 40-kilometrowy odcinek drogi pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem, gdzie droga jest wąska i kręta – bez szerokiego pobocza czy pasa awaryjnego. Wszystko to powoduje, że bezpiecznych miejsc do wyprzedzania innych pojazdów jest niewiele. Dużym zagrożeniem są również zwierzęta, które na odcinkach leśnych często wbiegają na jezdnię. Jednak główną przyczyną zdarzeń drogowych na DK 10 są niewłaściwe zachowania kierowców, to jest ignorowanie ograniczeń prędkości i wyprzedzanie na krętych, cechujących się sporymi przewyższeniami odcinkach, ale - co jasno trzeba powiedzieć - odpowiednio oznakowanymi zakazami wyprzedzania i podwójnymi liniami ciągłymi - wyjaśnia młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa kujawsko-pomorskiej policji.