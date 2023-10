Agencje towarzyskie i "domówki" działały od trzech lat. "Opiekunowie" mieli zarobić 1,4 miliona. 14 zatrzymanych

Czerpali ogromne zyski z prostytucji

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie lipca 2020 roku do września 2023 roku członkowie jednej z grup uzyskali z prostytucji korzyść majątkową w kwocie minimum 900 tysięcy złotych, natomiast członkowie drugiej zorganizowanej grupy przestępczej działający od lipca 2020 do sierpnia 2023 r. - 500 tysięcy złotych.

Zarzuty dla podejrzanych

Czytaj też: Ponad 100 zarzutów dla 32 osób w sprawie lichwiarskich pożyczek Za czerpanie korzyści z cudzego nierządu kodeks karny przewiduje karę do trzech lat pozbawienia wolności. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożony jest karą do 8 lat pozbawienia wolności, natomiast za kierowanie taką grupą grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Ponadto dwóm członkom grupy zarzuca się pranie pieniędzy, co jest zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności.