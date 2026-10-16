Kujawsko-Pomorskie 44-latek zginął podczas interwencji policji. Prokuratura podała nowe informacje Damian Nowicki |

Miał nóż, ruszył na policjantów. Został postrzelony i zmarł w szpitalu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Agnieszka Bielecka

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W czwartek 15 października Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy podała wstępne wyniki sekcji zwłok 44-letniego mężczyzny, wobec którego policjantka użyła broni. Biegły z zakresu medycyny sądowej stwierdził jedną ranę postrzałową w jego ciele, natomiast przyczyną zgonu było wykrwawienie.

- W czasie sekcji zabezpieczono krew do badań. Prokuratura analizuje zebrany dotychczas materiał dowodowy. Zlecono również przeprowadzenie badania toksykologicznego i na zwartość alkoholu - poinformowała prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka bydgoskiej prokuratury.

Atak w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: Lznmss/lovebydgoszcz.pl

Rzeczniczka Adamska-Okońska zaznaczyła jednocześnie, że według wstępnych ustaleń w czasie policyjnej interwencji nie doszło do uchybień. W nocy z niedzieli na poniedziałek na miejscu zdarzenia pracował prokurator dyżurny. Przeprowadzono oględziny zwłok, miejsca zdarzenia i przesłuchano świadków.

Śledztwo w sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Szubinie. Postępowanie wszczęła i początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe, ale ze względu na konieczność zachowania bezstronności, przeniesiono je do innej jednostki. Do sprawy włączyli się również funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz wydziałów kontroli komend miejskiej i wojewódzkiej.

"Funkcjonariuszka oddała strzał"

Przypomnijmy: w niedzielę 11 października policjanci dostali wezwanie na bydgoskie osiedle Błonie. Wezwanie dotyczyło mężczyzny, który sam się okaleczał. Przybyli na miejsce funkcjonariusze wezwali kolejne patrole, gdyż zastali agresywnie zachowującego się mężczyznę trzymającego nóż.

W pewnym momencie 44-latek ruszył w kierunku policjantów, cały czas trzymając w ręku nóż.

- Interweniująca funkcjonariuszka oddała jeden strzał z broni, raniąc agresora. Obecni na miejscu ratownicy medyczni od razu przystąpili do udzielania pomocy rannemu, a następnie przewieźli go do szpitala. Około godziny 22 otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł - relacjonowała młodszy inspektor Monika Chlebicz, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.