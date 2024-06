Porzucił śmieci i odjechał. Wszystko nagrała fotopułapka

czytaj dalej

- Gdy ktoś na dzidzie umieszcza nóż i uderza nim przez granicę państwową funkcjonariusza polskiego państwa, to nie jest żadnym uchodźcą, tylko zwykłym bandytą - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. - Żądamy, aby władze białoruskie ustaliły tożsamość tego mordercy i wydały go polskim władzom - dodał. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało chargé d’affaires Republiki Białorusi, by wręczyć mu notę protestacyjną.