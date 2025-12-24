Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Kujawsko-Pomorskie

Ponad siedem tysięcy wiz, 11 oskarżonych

Straż Graniczna
"Uważamy, że jeżeli to są nielegalni migranci, to powinni podlegać procedurze readmisji"
Źródło: "Fakty po Faktach" TVN
Na podstawie wniosków, które składali wydano ponad siedem tysięcy cudzoziemców z blisko trzydziestu krajów nielegalnie zdobyło polskie wizy. W tej sprawie oskarżonych jest 11 osób.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy skierowała do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy akt oskarżenia przeciwko 11 osobom oskarżonym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W latach 2019 - 2022 - według śledczych - organizowali oni nielegalne przekraczania granicy Polski przez cudzoziemców.

To efekt śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Zakładali spółki, składali wnioski

"Nielegalny proceder polegał na zakładaniu spółek z o.o. poprzez internetowy portal z zużyciem profili zaufanych ePUAP, gdzie wskazywano fikcyjne adresy siedzib. Następnie po uzyskaniu numerów KRS oraz NIP, spółki te występowały do Powiatowych Urzędów Pracy w Bydgoszczy, Nakle nad Notecią, Świeciu, Włocławku jak również Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz delegatury we Włocławku z wnioskami o uzyskanie zezwolenia na zatrudnianie cudzoziemców" - opisuje w komunikacie proceder Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. "We wnioskach wskazywano dane podmiotów gospodarczych z terenu całego województwa kujawsko-pomorskiego (hoteli, gospodarstw rolnych, restauracji) rzekomo zainteresowanych zatrudnieniem konkretnego cudzoziemca. Podawano adresy tych podmiotów, rodzaj umówionej pracy, a także stawkę godzinową. Żadna z osób przesłuchanych w sprawie reprezentujących te podmioty nie potwierdziła jednak, aby kiedykolwiek wyraziła zgodę na udostępnienie danych bądź w ogóle nawiązała kontakt z przedstawicielami spółek, które posługiwały się ich danymi" – dodaje.

Jak podano w komunikacie, na podstawie wyłudzonych z polskich urzędów dokumentów, obywatele m.in. Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, Kirgistanu, Serbii, Algierii, Angoli, Bangladeszu, Burkina Faso, Demokratycznej Republiki Konga, Gabonu, Ghany, Indii, Kamerunu, Kazachstanu, Konga, Maroka, Nigerii, Senegalu, Egiptu, Etiopii, Kenii, Nepalu, Rwandy, Wybrzeża Kości Słoniowej, Uzbekistanu, Filipin i Sri Lanki – w sposób nielegalny uzyskali wizy i wjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym na teren Unii Europejskiej.

Ponad 12 tysięcy wniosków, ponad siedem tysięcy wiz

"W sumie do polskich urzędów trafiło 12 445 wniosków i oświadczeń zawierających nieprawdziwe informacje, na podstawie których uzyskano w konsulatach RP 7 069 wiz uprawniających do przekroczenie granicy Polski" – informuje rzeczniczka prokuratury. "Sam koszt administracyjny wydania dokumentów przewyższa kwotę 300 tysięcy złotych".

Oskarżeni odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz za organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Grozi im do ośmiu lat pozbawienia wolności. Na poczet grożących kar zabezpieczono ich mienie wartości ponad 100 tysięcy złotych i 30 tysięcy euro.

Odprawa na przejściu w Bobrownikach
Miesiąc po otwarciu przejść na granicy z Białorusią. Znamy dane
Białystok
Grecja. Migranci w Lawrio (10 lipca 2025)
"Gorąca dyskusja". Polska zwolniona, kraje Południa niezadowolone
Polska
Strażnicy graniczni kontrolowani jedną z firm w województwie świętokrzyskim
Był prezesem firmy, nie miał zezwolenia na pracę w Polsce
Kielce
Autorka/Autor: pop

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Graniczna

Migranci i uchodźcy w Europie Straż Graniczna Prokuratura Sprawy sądowe w Polsce
