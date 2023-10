Policyjny pościg za pijanym kierowcą. Zatrzymali go na terenie jednej z firm. Nagranie

Jak przekazała w komunikacie prasowym Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy, do zdarzenia doszło w sobotę (14 października). Ze zgłoszenia wynikało, że do jednego ze sklepów w miejscowości Szczutki, w powiecie bydgoskim, przyjechał nietrzeźwy mężczyzna. Gdy policjanci dojechali na miejsce, już go nie było. Rozpoczęły się poszukiwania.

"W trakcie patrolowania pobliskich ulic i dróg, policjanci zauważyli opisywany pojazd. Włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, dające znak do zatrzymania. Mężczyzna siedzący za kierownicą nie miał zamiaru się do nich dostosować i zaczął uciekać. Kontynuował jazdę drogą krajową nr 25, a następnie drogą leśną, by znów wjechać na drogę krajową, nie zważając na to, jakie stwarza niebezpieczeństwo. Po wjechaniu na teren jednej z firm, został zatrzymany' - czytamy w komunikacie.