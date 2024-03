czytaj dalej

Przyszedł jakiś smutny pan i powiedział, że nie teraz, że jesteśmy radykalne, że to nie jest dobry moment, że to nie są dobre emocje. Ale wiecie co? Chcę wam powiedzieć jedno. My się nie poddamy i dowieziemy sprawę liberalizacji prawa aborcyjnego w tej kadencji do końca - powiedziała w sobotę ministra do spraw równości Katarzyna Kotula, odnosząc się do decyzji marszałka Sejmu Szymona Hołowni, by ustawy dotyczące aborcji były procedowane po pierwszej turze wyborów samorządowych.