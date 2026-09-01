Kujawsko-Pomorskie Okradł jubilera. Wyniósł ponad 130 złotych pierścionków i sygnetów Oprac. Michał Malinowski |

Mężczyzna okradł sklep jubilerski. Został zatrzymany Źródło wideo: KMP w Bydgoszczy Źródło zdj. gł.: KMP w Bydgoszczy

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Do kradzieży doszło w poniedziałek (17 sierpnia) około godziny 21, tuż przed zamknięciem sklepu jubilerskiego w jednej z bydgoskich galerii handlowych.

- Mężczyzna, wykorzystując nieuwagę pracowników salonu, ukradł kilka pojemników ze złotą biżuterią, po czym uciekł. Jego łupem padło 139 pierścionków oraz sygnetów o łącznej wartości niemal 160 tysięcy złotych - przekazała nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Mężczyzna ukradł 139 pierścionków oraz sygnetów o łącznej wartości niemal 160 tysięcy złotych Źródło zdjęcia: KMP w Bydgoszczy

O zdarzeniu została poinformowana policja. Funkcjonariusze przystąpili do poszukiwań sprawcy. Okazał się nim 31-letni mieszkaniec Włocławka. Mężczyzna został zatrzymany w niedzielę (30 sierpnia) w mieszkaniu w Bydgoszczy.

Mężczyzna ukradł 139 pierścionków oraz sygnetów o łącznej wartości niemal 160 tysięcy złotych Źródło zdjęcia: KMP w Bydgoszczy

W kwietniu 31-latek opuścił zakład karny, w którym odbywał karę za podobne przestępstwa. Mężczyzna został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.