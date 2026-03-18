Autobusów nie będzie, wierzyciele czekają na pieniądze

Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W 2019 roku powołano spółkę ARP E-Vehicles, w której sto procent akcji posiada Agencja Rozwoju Przemysłu, kontrolowana przez Skarb Państwa. Tak powstała marka PILEA, a w 2022 roku uroczyście zaprezentowano autobus elektryczny.

Pod koniec 2024 roku cały zarząd spółki złożył rezygnację, a nowa prezes, po analizie sytuacji, zdecydowała o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości.

- Wniosek o upadłość został złożony w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy na początku 2025 roku. Pracownicy zostali zwolnieni, a wierzyciele pozostali z nieuregulowanymi płatnościami. W toku postępowania sąd oddalił wniosek o upadłość. Domyślamy się, że nastąpiło to w związku z tym, że spółka nie miała wystarczającego majątku do postępowania upadłościowego. Wiemy, że już poprzedni zarząd powinien wnieść wniosek, gdy wysokość zobowiązań przekraczała majątek spółki, ale tego nie zrobił - mówi adwokat Patryk Wesołowski z Bydgoszczy, który reprezentuje jednego z wierzycieli spółki ARP E-Vehicles.

Autobusy elektryczne miały być produkowane w Bydgoszczy Źródło: ARP E-Vehicles/Facebook

Pokrzywdzeni chcą wyczerpać postępowanie cywilne, by podjąć decyzję, czy przejść na drogę postępowania karnego. - W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, czy spółka ma jakiś majątek. Autobusy są zajęte przez komornika, ale jest bardzo dużo wierzycieli. Dla nas kuriozalne jest w tej całej sytuacji, że spółka kontrolowana przez skarb państwa nie robi nic, by wywiązać się ze swoich zobowiązań. To smutne, że funkcjonujemy w kraju, w którym prowadzenie biznesu ze spółką skarbu państwa nie gwarantuje wynagrodzenia - dodaje Wesołowski. Adwokat reprezentuje spółkę, która wynajmowała ARP E-Vehicles halę. - Na ten moment zadłużenie wobec mojego klienta przekracza 800 tysięcy złotych i mogę się tylko w jego imieniu wypowiadać, jednak są jeszcze inni wierzyciele - podkreśla.

Przyczyny upadku spółki

- Spółka została powołana, by odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie na zeroemisyjny transport publiczny. Jej celem była produkcja autobusów elektrycznych. Agencja Rozwoju Przemysłu zaangażowała w ten projekt środki finansowe w formie dokapitalizowań i pożyczek. Mimo tych nakładów i wsparcia spółka stanęła w obliczu trudnych realiów rynkowych, a w konsekwencji nie osiągnęła zakładanych wyników finansowych - wyjaśnia dla tvn24.pl Katarzyna Frendl, rzeczniczka prasowa Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dlaczego spółka zaprzestała działalności? Przede wszystkim w wyniku załamania na rynku zamówień publicznych w sektorze transportu publicznego. Wpływ miała na to niska liczba ogłaszanych przez samorządy przetargów, która była spowodowana między innymi problemami z finansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy. Efektem była niska sprzedaż i wstrzymanie produkcji w czerwcu 2024 roku.

- Decyzja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości była spowodowana spełnieniem się przesłanek upadłościowych. Kontynuowanie działalności spółki w obliczu braku zdolności do obsługi zadłużenia oraz wyników i parametrów finansowych wskazujących na pogłębiający się kryzys w działalności produkcyjnej i sprzedażowej, a w konsekwencji odchyleń od założeń w przyjętych planach finansowych, nie było możliwe. Kolejne wsparcie ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu mogłoby zostać uznane za niedozwoloną pomoc publiczną - dodaje Katarzyna Frendl.

Zwolnienia i zaległości wobec wierzycieli

Jak tłumaczy, po złożeniu wniosku w styczniu 2025 roku, sąd zabezpieczył majątek spółki. W lipcu oddalił natomiast wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie jest prawomocne.

- Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja jest trudna, jednak wobec całkowitego wstrzymania produkcji i braku nowych kontraktów, zarząd spółki stanął przed koniecznością rozwiązania umów o pracę. Kwestie dotyczące majątku spółki podlegają obecnie analizom w zakresie dostępnych instrumentów prawnych, które mogą zostać wykorzystane do dalszego procedowania i zakończenia spraw spółki. Wspólnicy spółki z o.o. nie są zobowiązani do bezterminowego wspierania finansowego spółki ani pokrywania w nieograniczonym zakresie kosztów jej działalności oraz zobowiązań wobec wierzycieli - podkreśla Katarzyna Frendl.

Jaka przyszłość czeka spółkę? W ostatnich miesiącach Agencja Rozwoju Przemysłu prowadziła rozmowy z potencjalnymi inwestorami.

- Na ten moment nie ma wiążących deklaracji w zakresie nabycia udziałów spółki przez zewnętrzne podmioty. Równolegle trwa analiza innych, przewidzianych prawem ścieżek postępowania - dodaje Katarzyna Frendl.

Firma ARP E-Vehicles działała na rynku od 2020 roku. Wyprodukowała ponad 20 autobusów zeroemisyjnych między innymi dla Zielonej Góry, Bełchatowa czy Mrągowa.

