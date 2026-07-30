Kujawsko-Pomorskie Odpowie za nawoływanie do zabijania policjantów i ich rodzin Oprac. Michał Malinowski |

Rzecznik KSP opisuje, jak wyglądała próba zamachu na policjantów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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Śledczy ustalili, że mężczyzna zamieścił wpis nawołujący do zabijania policjantów i członków ich rodzin na jednej z platform społecznościowych. Publikację wykryli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Autor wpisu został zatrzymany, a w trakcie przeszukania zabezpieczono u niego trzy telefony komórkowe oraz modem z kartą SIM.

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Był już karany za podobne przestępstwo

Zatrzymanemu mężczyźnie przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni, polegającej na opublikowaniu wpisu zawierającego wezwanie do zabijania policjantów i członków ich rodzin. Mężczyzna do utworzenia konta na platformie wykorzystał dane innych osób.

- Podejrzany już wcześniej był karany za podobne przestępstwo. Prokurator zastosował wobec mężczyzny dozór policyjny. Za zarzucany czyn R.W. grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech - podała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.