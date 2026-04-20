Kujawsko-Pomorskie Nie żyje chłopiec, który wypadł z balkonu na piątym piętrze Bartłomiej Plewnia |

Bydgoszcz Źródło: Google Earth

Jak poinformował tvn24.pl sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w poniedziałek późnym popołudniem czteroletni chłopiec wypadł z balkonu, znajdującego się na piątym piętrze jednego z bloków przy ulicy Chołoniewskiego.

Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i medycy. Chłopiec trafił na szpitalny oddział ratunkowy.

"Życia chłopca nie udało się uratować - powiedział około godziny 20.40 "Gazecie Pomorskiej" sierż. szt. Jakub Skrzypek.

W sprawie wypadku prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. Policja nie informuje o szczegółach.

