Nie żyje chłopiec, który wypadł z balkonu na piątym piętrze
Jak poinformował tvn24.pl sierżant sztabowy Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy, w poniedziałek późnym popołudniem czteroletni chłopiec wypadł z balkonu, znajdującego się na piątym piętrze jednego z bloków przy ulicy Chołoniewskiego.
Na miejscu pracowali policjanci, strażacy i medycy. Chłopiec trafił na szpitalny oddział ratunkowy.
"Życia chłopca nie udało się uratować - powiedział około godziny 20.40 "Gazecie Pomorskiej" sierż. szt. Jakub Skrzypek.
W sprawie wypadku prowadzone jest prokuratorskie śledztwo. Policja nie informuje o szczegółach.
