Kujawsko-Pomorskie Nawoływał do zabójstwa policjantów. Jest akt oskarżenia Oprac. Michał Malinowski |

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Postępowanie zostało wszczęte w wyniku działań policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze namierzyli Radosława M. za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych, w którym groził policjantom i ich rodzinom śmiercią.

- Ukrywając tożsamość pod określonym nickiem, opublikował post nawołujący do brutalnego pozbawienia życia funkcjonariuszy policji oraz członków ich rodzin. Przeprowadzone działania pozwoliły na ustalenie, że osobą korzystającą z tego konta na portalu społecznościowym jest Radosław W. - potwierdza prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

"Wstydzi się swojego zachowania"

Śledztwo w tej sprawie zostało zakończone, a Prokuratura Rejonowa w Bydgoszczy skierowała do sądu akt oskarżenia. Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania do zabójstwa. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

- Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, twierdząc, że działał w ramach przysługującej mu wolności wyrażania poglądów. Podczas kolejnego przesłuchania przyznał jednak, że wstydzi się swojego zachowania - dodała prokurator.

Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym.