Kujawsko-Pomorskie Nadała dziewięć przesyłek z gotówką. "Marynarzowi" wysłała prawie pół miliona złotych Oprac. Michał Malinowski |

Oszuści telefoniczni często podają się za pracowników banków. "Tendencje są rosnące". Jak się chronić? Źródło wideo: Renata Kijowska/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W grudniu 2025 roku z mieszkanką Bydgoszczy skontaktowała się za pośrednictwem komunikatora społecznościowego osoba podająca się za marynarza. Po kilku tygodniach budowania zaufania rozmówca po raz pierwszy poprosił kobietę o przesłanie pieniędzy.

- 66-latka uwierzyła w przedstawione historie i pod koniec stycznia 2026 roku wysłała pod wskazany przez oszusta adres paczkę z gotówką w kwocie 126 tysięcy złotych. Na tym jednak rzekomy marynarz nie poprzestał i prosił o kolejne transze, zapewniając, że po powrocie do Polski odda wszystkie pieniądze - przekazał młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Od stycznia do października, kobieta nadała dziewięć przesyłek z gotówką, przesyłając blisko pół miliona złotych. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że została oszukana. W miniony piątek powiadomiła o tej sprawie policjantów. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie.

Policja apeluje, by zachować ostrożność w kontaktach z osobami poznanymi w sieci. - Przestępcy mogą nawet przez wiele miesięcy budować takie relacje i zdobywać zaufanie. Nie wysyłajmy gotówki ani nie róbmy przelewów na prośbę osób, których tożsamości nie potwierdziliśmy - dodał młodszy aspirant Jakub Skrzypek.