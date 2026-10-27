Nadała dziewięć przesyłek z gotówką. "Marynarzowi" wysłała prawie pół miliona złotych
W grudniu 2025 roku z mieszkanką Bydgoszczy skontaktowała się za pośrednictwem komunikatora społecznościowego osoba podająca się za marynarza. Po kilku tygodniach budowania zaufania rozmówca po raz pierwszy poprosił kobietę o przesłanie pieniędzy.
- 66-latka uwierzyła w przedstawione historie i pod koniec stycznia 2026 roku wysłała pod wskazany przez oszusta adres paczkę z gotówką w kwocie 126 tysięcy złotych. Na tym jednak rzekomy marynarz nie poprzestał i prosił o kolejne transze, zapewniając, że po powrocie do Polski odda wszystkie pieniądze - przekazał młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
Od stycznia do października, kobieta nadała dziewięć przesyłek z gotówką, przesyłając blisko pół miliona złotych. Dopiero po pewnym czasie zorientowała się, że została oszukana. W miniony piątek powiadomiła o tej sprawie policjantów. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie.
Policja apeluje, by zachować ostrożność w kontaktach z osobami poznanymi w sieci. - Przestępcy mogą nawet przez wiele miesięcy budować takie relacje i zdobywać zaufanie. Nie wysyłajmy gotówki ani nie róbmy przelewów na prośbę osób, których tożsamości nie potwierdziliśmy - dodał młodszy aspirant Jakub Skrzypek.