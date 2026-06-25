Kujawsko-Pomorskie Magazyn narkotyków w mieszkaniu. Służby rozbiły grupę przestępczą Oprac. Michał Malinowski |

Bydgoszcz. Policjanci przejęli narkotyki warte na czarnym rynku prawie 10 mln zł Źródło wideo: KWP w Bydgoszczy Źródło zdj. gł.: KWP w Bydgoszczy

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Funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu hurtowe ilości narkotyków: 198 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, 350 g tzw. kryształu 3-CMC, a także 46 kg tabletek Xanax - silnego leku uspokajającego i przeciwlękowego oraz 61 opakowań OxyContinu - silnego leku opioidowego.

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Policjanci zatrzymali wynajmującego mieszkanie 19-latka i pełniącego rolę kuriera 22-latka, a później również mających związek z wykrytym magazynem narkotyków 28- i 24-latka. Wszystkim przedstawiono zarzuty udziału w obrocie znacznymi ilościami narkotyków, a dwóm najmłodszym również naruszenia przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne.

Bydgoszcz. Policjanci przejęli narkotyki warte na czarnym rynku prawie 10 mln zł Źródło zdjęcia: KWP w Bydgoszczy

Sąd na wniosek prokuratora zgodził się na aresztowanie podejrzanych na trzy miesiące.

Policjanci przejęli narkotyki warte na czarnym rynku prawie 10 mln zł Źródło zdjęcia: KPW w Bydgoszczy

Policjanci będą jeszcze ustalać, kto zajmował się rozprowadzaniem środków odurzających i gdzie były one wytwarzane.