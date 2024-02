Poseł PiS, były minister, chce zostać prezydentem Bydgoszczy

Czytaj też: Schreiber o 800 plus: ustawa będzie przyjęta jeszcze w tym parlamencie - Ponad 50 proc. mieszkańców Bydgoszczy mówi, że chce zmian. Bydgoszczanie patrzą i obserwują, co się dzieje. Bydgoszcz stoi w rozwoju i stoi w korkach, komunikacja to raczej powód do kpin niż do jakiegokolwiek triumfu. Bydgoskie inwestycje to przykład tego, jak nie planować i jak nie budować. To i jeszcze wiele więcej składa się na to, że zdecydowałem się ubiegać się o urząd prezydenta miasta Bydgoszczy - powiedział Schreiber.