Gołoledź na lotnisku. Samolot z pasażerami przekierowano do innego miasta

W poniedziałek w godzinach przedpołudniowych na lotnisku z Łodzi wylądował samolot z Birmingham. Miał lądować w Bydgoszczy o godzinie 10.30, ale z powodu warunków pogodowych został przekierowany do Łodzi.
Pasażerowie zostaną przewiezieni autokarami do Bydgoszczy.
- Samolot do Bydgoszczy jest planowany bez pasażerów. To oznacza, że pasażerowie zostaną przetransportowani z Łodzi autobusami - potwierdził Jarosław Wieprzycki, rzecznik prasowy portu lotniczego w Bydgoszczy.
Jak dodał, służby pracują nad doprowadzeniem płyty lotniska do stanu użyteczności.
