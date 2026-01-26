Gołoledź na lotnisku. Samolot z pasażerami przekierowano do innego miasta

Rzecznik Portu Lotniczego Poznań-Ławica Marcin Wesołek o sytuacji na lotnisku Źródło: TVN24

W poniedziałek w godzinach przedpołudniowych na lotnisku z Łodzi wylądował samolot z Birmingham. Miał lądować w Bydgoszczy o godzinie 10.30, ale z powodu warunków pogodowych został przekierowany do Łodzi.

Pasażerowie zostaną przewiezieni autokarami do Bydgoszczy.

- Samolot do Bydgoszczy jest planowany bez pasażerów. To oznacza, że pasażerowie zostaną przetransportowani z Łodzi autobusami - potwierdził Jarosław Wieprzycki, rzecznik prasowy portu lotniczego w Bydgoszczy.

Jak dodał, służby pracują nad doprowadzeniem płyty lotniska do stanu użyteczności.

