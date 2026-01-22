Policjanci zatrzymali cudzoziemca poszukiwanego przez Interpol Źródło: KWP w Bydgoszczy

Bydgoscy funkcjonariusze otrzymali informację o poszukiwanym 29-latku na początku grudnia ubiegłego roku. Mężczyzna był ścigany przez francuską policję do sprawy zabójstwa, rozboju z użyciem broni palnej oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej we Francji.

Z otrzymanych informacji wynikało, że poszukiwany 5 września 2024 roku w miejscowości Metz we Francji wspólnie z czterema innymi sprawcami, wykorzystując samochód ze skradzionymi tablicami rejestracyjnymi, brał udział w napadzie rabunkowym z użyciem broni palnej na autokar turystyczny, w wyniku którego poniósł śmierć kierowca autobusu. Strona francuska ustaliła, że mężczyzna może przebywać w Polsce, najprawdopodobniej w Bydgoszczy.

Najpierw Bydgoszcz, później Łódź

Policjanci z Bydgoszczy rozpoczęli weryfikację i zbieranie informacji o miejscu jego pobytu. Szybko ustalili, że poszukiwany nie przebywa już w Bydgoszczy. 29-latek stosował daleko posunięte środki ostrożności, ale funkcjonariuszom udało się ustalić, że ukrywa się w województwie łódzkim.

W poniedziałek rano bydgoscy policjanci udali się do Łodzi. Przy wsparciu łódzkich funkcjonariuszy namierzyli dokładne miejsce pobytu poszukiwanego. Zaskoczony mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. Trwa procedura przekazania zatrzymanego stronie francuskiej.

