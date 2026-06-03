Kujawsko-Pomorskie Diecezja ostrzega przed fałszywą parafią. "Nie istnieje parafia o takiej nazwie i pod wskazanym adresem" Oprac. Michał Malinowski |

Co dalej z finansowaniem Kościoła w Polsce? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Chodzi o fikcyjną parafię pod wezwaniem świętych Szymona i Tadeusza przy ulicy Zachodniej 19 w Bydgoszczy. Parafia działa pod adresem internetowym www.parafia-szymonaitadeusza.com.

Wchodząc na stronę na pierwszy rzut wszystko niby się zgadza. Jest porządek mszy świętej, informacja o sakramentach świętych, intencjach czy godzinach otwarcia kancelarii parafialnej. Zagłębiając się jednak w strukturę parafii można dojść do wniosku, że coś jest nie tak. Na stronie jest podany numer telefonu, pod który postanowiliśmy zadzwonić. Okazuje się, że jest niedostępny.

Kościół ma podobno funkcjonować na ulicy Zachodniej w Bydgoszczy. Owszem, taka ulica jest, ale to piaszczysta droga pomiędzy wolnostojącymi domkami. I zdecydowanie nie ma tam kościoła. Według informacji podanych na stronie jego historia sięga 1999 roku.

"Nasza parafia na osiedlu w Bydgoszczy ma stosunkowo krótką, ale dynamiczną historię. Została erygowana 15 sierpnia 1999 roku przez ks. bpa Mariana Przykuckiego, metropolitę gnieźnieńskiego, w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie duchowe mieszkańców osiedla Czyżkówko oraz ulicy Zachodniej" - można przeczytać na stronie parafii.

I tu również pojawia się nieprawdziwa informacje dotycząca nieżyjącego już biskupa Mariana Przykuckiego, który nigdy nie był metropolitą gnieźnieńskim.

Wątpliwości budzi także zdjęcie parafii, które zostało najprawdopodobniej wygenerowane za pomocą AI. To samo tyczy się proboszcza parafii, którym jest rzekomo ksiądz Michał Świątek. Owszem, ksiądz o takim imieniu i nazwisku istnieje, z tym, że jest związany z Instytutem Dobrego Pasterza działającym przy Archidiecezji Białostockiej.

Diecezja bydgoska ostrzega przez fałszywą parafią Źródło zdjęcia: Diecezja Bydgoska

Kuria ostrzega wiernych

Do sprawy odniosła się Diecezja Bydgoska w opublikowanym komunikacie. "Na terenie Diecezji Bydgoskiej nie istnieje parafia o takiej nazwie i pod wskazanym adresem. Nie należy do struktur Diecezji Bydgoskiej, nie posiada kościelnej osobowości prawnej uznawanej przez Kościół katolicki oraz nie działa za zgodą biskupa bydgoskiego" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez Diecezję Bydgoską.

W jego dalszej części kuria apeluje do wiernych o zachowanie ostrożności. Jest prośba, by nie wpłacać pieniędzy, nie przekazywać danych osobowych oraz nie korzystać z oferowanych usług.

"Diecezja Bydgoska podejmuje działania mające na celu wyjaśnienie sprawy oraz ochronę wiernych przed wprowadzaniem w błąd poprzez bezprawne posługiwanie się nazwami, symboliką i terminologią kościelną" - czytamy dalej w komunikacie kurii.

Kuria jednocześnie przypomina, że w przypadku pozyskania informacji na temat aktualnego wykazu parafii, wspólnot i instytucji kościelnych działających na terenie diecezji, warto skontaktować się z nią bezpośrednio lub korzystać z oficjalnych kanałów informacyjnych diecezji.