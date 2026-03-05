Kobieta z dzieckiem w wózku zbliżała się do pasów. Tak się zachował kierowca. Nagranie

Do policjantów trafiło nagranie z 27 stycznia z ulicy księdza Ludwika Sieńki w Bydgoszczy. Widać na nim, jak do przejścia dla pieszych zbliża się kobieta z dzieckiem w wózku i chce przejść. Pierwszeństwa nie ustąpił jej jednak jeden z kierowców. Na szczęście, piesza zachowała szczególną ostrożność i poczekała.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
- Tego typu zachowanie, to rażące łamanie przepisów ruchu drogowego - przekazuje komisarz Remigiusz Rakowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Policjanci pracują nad ustaleniem tożsamości kierującego.
Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu grozi mandat w wysokości 1,5 tysiąca złotych i 15 punktów karnych.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Opracował Michał Malinowski
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy