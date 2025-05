Kobieta wymagała pilnej pomocy medycznej, kierowcy utworzyli korytarz życia

Policjanci eskortowali kobietę do szpitala

Małżeństwo pilnie musiało się dostać do szpitala, ale stanęli w korku. Pomogli policjanci i inni kierowcy, którzy utworzyli korytarz życia.

W poniedziałek (12 maja) policjanci z bydgoskiej grupy "Speed" otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu, do którego doszło na trasie S5 w pobliżu miejscowości Lisi Ogon. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Kolizja spowodowało duże utrudnienia w ruchu. Utworzył się korek, w którym na przejazd oczekiwała kobieta w ciąży razem z mężem.

- Funkcjonariusze pojechali i odszukali pojazd, a po rozmowie z kierującym i udzieleniu mu krótkiego instruktażu co do jazdy za radiowozem, ruszyli w drogę do szpitala. Na podkreślenie zasługuje również zachowanie innych kierowców, którzy wcześniej pamiętali o utworzeniu korytarza życia - podała komisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowcy utworzyli korytarz życia Źródło: KWP w Bydgoszczy

Przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych bezpiecznie eskortowali małżeństwo do szpitala miejskiego w Bydgoszczy, gdzie kobieta uzyskała fachową pomoc.

