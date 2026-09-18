Kujawsko-Pomorskie Kobieta wpadła do rzeki, nie udało się jej uratować

Tak tonie człowiek Źródło wideo: TVN24 Łódź Źródło zdj. gł.: FotoDax/Shutterstock

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W czwartek, 17 września, w Bydgoszczy, na wysokości wiaduktów kolejowych w okolicach ulic Żeglarskiej i Nadrzecznej, do Brdy wpadła kobieta. Zgłoszenie na numer alarmowy wpłynęło około godziny 19.

- Zespół strażaków wyciągnął kobietę z wody i od razu podjęto reanimację. Niestety, nie dawała już oznak życia. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon - mówi mł. asp. Sebastian Skibiński z Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy.

Drugie utonięcie w tej tygodniu

W tym tygodniu to drugie utonięcie w Bydgoszczy. Nad ranem we wtorek, 15 września, kobieta dostrzegła podczas spaceru bulwarami ciało dryfujące w Brdzie, na wysokości Technikum Kolejowego, w pobliżu Mostu Królowej Jadwigi. Ciało mężczyzny wydobyli z rzeki strażacy.

Przyczyny obu tragicznych zdarzeń są wyjaśniane.