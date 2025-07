Było czerwone, on jechał dalej. Ale to nie wszystkie przewinienia. Nagranie

Bydgoszcz. Niebezpieczne zachowanie kierowcy

Do zdarzenia doszło 18 czerwca, krótko po godzinie 15 na Rondzie Kujawskim w Bydgoszczy. Na nagraniu, które otrzymali bydgoscy policjanci, widać, jak kierujący z pasa do jazdy na wprost, pojechał w prawo. Kierowcy nie przeszkodziło również czerwone światło, ani to, że przejechał po powierzchni wyłączonej z ruchu.

Zamiast na wprost, pojechał w prawo Źródło: KWP w Bydgoszczy

- Tego typu manewry najczęściej wynikają z pośpiechu, są celowe, a kierujący w ten właśnie sposób usiłują ominąć korek. Ta coraz popularniejsza metoda na szybsze przejechanie skrzyżowania i ominięcie korka, to również brak kultury na drodze - przekazała aspirant sztabowy Izabela Lewicka-Waszak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Kierowcy grozi mandat w wysokości 850 złotych oraz 21 punktów karnych.

Policja ustala tożsamość kierującego.

