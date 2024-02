Duża awaria w elektrociepłowni, potrwa kilka dni. Chłodniejsze kaloryfery i woda w kranach

Awaria prawie w całej Bydgoszczy

PGE komentuje

Do sprawy odniosła się również PGE. "Od godzin wieczornych pracownicy EC Bydgoszcz usuwają skutki awarii w Elektrociepłowni Bydgoszcz II. Ze wstępnych ustaleń wynika, że prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia instalacji wewnątrz kotłów. Dokładne przyczyny będą znane w momencie, gdy temperatury w kotłach pozwolą na wejście ekip technicznych" - poinformowała spółka w komunikacie.

Utrudnienia nawet do 14 lutego

Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniowa w opublikowanym na stronie internetowej komunikacie do mieszkańców poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać do 14 lutego.

"Z powodu poważnej awarii w Elektrociepłowni PGE EC-2 w Bydgoszczy, z przyczyn niezależnych od Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy, mogą wystąpić zaniżenia parametrów c.o i c.w.u. na terenie całego miasta. Sytuacja ta może utrzymywać się przez około 8 dni czyli do 14 lutego. Tyle czasu Elektrociepłownia EC-2 PGE deklaruje na usunięcie awarii w źródle. W poważniejszych przypadkach niedogrzania, bądź braku ciepłej wody prosimy o zgłoszenia do poszczególnych Administracji Osiedli, do godziny 15, a w godzinach popołudniowych do pogotowia technicznego pod nr tel. 52 373 53 82 lub 696 002 925 " - czytamy w komunikacie spółdzielni.