Kujawsko-Pomorskie Kolizje dla odszkodowań, pracownicy firm ubezpieczeniowych wśród zatrzymanych Oprac. Svitlana Kucherenko |

11 osób zatrzymanych w spawie wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych

Członkowie grupy - jak informują śledczy - celowo doprowadzali do zdarzeń drogowych, głównie kolizji, by wyłudzać odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Działali przede wszystkim w województwie kujawsko-pomorskim.

11 zatrzymanych za oszustwa komunikacyjne

"Wśród 11 zatrzymanych są trzej pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, którzy - jak wynika z ustaleń - mieli wspierać proceder od wewnątrz, a także szef zorganizowanej grupy przestępczej" - poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania nią, a także popełnienia licznych oszustw ubezpieczeniowych. Na wniosek prokuratora sąd zgodził się na aresztowanie siedmiu osób. W toku postępowania wydano również decyzje o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar i środków karnych.

