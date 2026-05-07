Kolizje dla odszkodowań, pracownicy firm ubezpieczeniowych wśród zatrzymanych
Członkowie grupy - jak informują śledczy - celowo doprowadzali do zdarzeń drogowych, głównie kolizji, by wyłudzać odszkodowania od firm ubezpieczeniowych. Działali przede wszystkim w województwie kujawsko-pomorskim.
11 zatrzymanych za oszustwa komunikacyjne
"Wśród 11 zatrzymanych są trzej pracownicy towarzystw ubezpieczeniowych, którzy - jak wynika z ustaleń - mieli wspierać proceder od wewnątrz, a także szef zorganizowanej grupy przestępczej" - poinformował rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania nią, a także popełnienia licznych oszustw ubezpieczeniowych. Na wniosek prokuratora sąd zgodził się na aresztowanie siedmiu osób. W toku postępowania wydano również decyzje o zabezpieczeniu majątkowym na poczet przyszłych kar i środków karnych.
