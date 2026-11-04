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Kujawsko-Pomorskie

Awantura podczas odprawy, pasażer nigdzie nie poleciał

Interwencja strażników granicznych (ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: NOSG
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43-latek awanturował się podczas odprawy przed lotem do Birmingham. Interweniowali strażnicy graniczni. Użyli kajdanek i chwytów obezwładniających.

Strażnicy graniczni z Bydgoszczy zostali powiadomieni o agresywnym pasażerze, który sprawiał problemy podczas odprawy przed lotem do Wielkiej Brytanii. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych.

"Wymachując rękami, uderzył jednego z funkcjonariuszy w twarz"

"Pomimo wielokrotnych wezwań do zachowania zgodnego z prawem 43-latek nie zamierzał się podporządkować wydawanym poleceniom. Nie reagował również na pouczenia o możliwości zastosowania wobec niego środków przymusu bezpośredniego. W pewnym momencie, wymachując rękami, uderzył jednego z interweniujących funkcjonariuszy w twarz" - informuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.

Strażnicy graniczni zastosowali wobec niego chwyty obezwładniające oraz kajdanki i przeprowadzili o swoich pomieszczeń służbowych. Tam - jak podano w komunikacie - nadal ich znieważał.

Sprawę przejęli policjanci

Po zakończeniu interwencji 43-letni Polak został przekazany policjantom z komisariatu w Białych Błotach, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz jego znieważenie podczas pełnienia obowiązków służbowych to przestępstwa zagrożone odpowiednio karą do trzech lat i do roku.

Źródło: tvn24.pl
Autorka/Autor: pop
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Tagi:
lotniskosamolotyBydgoszczPolicjaStraż Graniczna
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