Awantura podczas odprawy, pasażer nigdzie nie poleciał
Strażnicy graniczni z Bydgoszczy zostali powiadomieni o agresywnym pasażerze, który sprawiał problemy podczas odprawy przed lotem do Wielkiej Brytanii. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy z Zespołu Interwencji Specjalnych.
"Wymachując rękami, uderzył jednego z funkcjonariuszy w twarz"
"Pomimo wielokrotnych wezwań do zachowania zgodnego z prawem 43-latek nie zamierzał się podporządkować wydawanym poleceniom. Nie reagował również na pouczenia o możliwości zastosowania wobec niego środków przymusu bezpośredniego. W pewnym momencie, wymachując rękami, uderzył jednego z interweniujących funkcjonariuszy w twarz" - informuje w komunikacie Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Strażnicy graniczni zastosowali wobec niego chwyty obezwładniające oraz kajdanki i przeprowadzili o swoich pomieszczeń służbowych. Tam - jak podano w komunikacie - nadal ich znieważał.
Sprawę przejęli policjanci
Po zakończeniu interwencji 43-letni Polak został przekazany policjantom z komisariatu w Białych Błotach, którzy prowadzą dalsze czynności w sprawie.
Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego oraz jego znieważenie podczas pełnienia obowiązków służbowych to przestępstwa zagrożone odpowiednio karą do trzech lat i do roku.