Autobus uderzył w trzy samochody
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Jak informuje Michał Wojtaś, kierownik nadzoru działu ruchu w MZK Bydgoszcz, do wypadku doszło o godzinie 12.20 na ul. Jagiellońskiej. Autobus komunikacji miejskiej zderzył się tam z trzema autami osobowymi.
- Kierowca przekazał nam tylko przez radio, że samochody znajdowały się przed nim - zaznacza kierownik.
Nikomu nic się nie stało
Na miejsce wysłana została policja. Nadkomisarz Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy informuje, że na szczęście nie ma osób poszkodowanych.
- Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia - dodaje.
Na zdjęciach, które dostaliśmy na Kontakt24 widać, że jednym z aut, które zostało uszkodzone jest samochód szkoły jazdy.
Zderzenie w Bydgoszczy
Źródło: tvn24.pl, Kontakt24