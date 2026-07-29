Kujawsko-Pomorskie Autobus uderzył w trzy samochody

Zderzenie autobusu z trzema samochodami w Bydgoszczy Źródło wideo: Kontakt24/ Kajman Źródło zdj. gł.: Kontakt24/ Kajman

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Jak informuje Michał Wojtaś, kierownik nadzoru działu ruchu w MZK Bydgoszcz, do wypadku doszło o godzinie 12.20 na ul. Jagiellońskiej. Autobus komunikacji miejskiej zderzył się tam z trzema autami osobowymi.

- Kierowca przekazał nam tylko przez radio, że samochody znajdowały się przed nim - zaznacza kierownik.

Autobus zderzył się z trzema autami Źródło zdjęcia: Kontakt24/ Kajman

Nikomu nic się nie stało

Na miejsce wysłana została policja. Nadkomisarz Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy informuje, że na szczęście nie ma osób poszkodowanych.

Wśród samochodów jest też auto szkoły jazdy Źródło zdjęcia: Kontakt24/ Kajman

- Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia - dodaje.

Na zdjęciach, które dostaliśmy na Kontakt24 widać, że jednym z aut, które zostało uszkodzone jest samochód szkoły jazdy.

Zderzenie w Bydgoszczy Zderzenie w Bydgoszczy Źródło: Kontakt24 / Kajman Zderzenie w Bydgoszczy Źródło: Kontakt24 / Kajman Zderzenie w Bydgoszczy Źródło: Kontakt24 / Kajman Zderzenie w Bydgoszczy Źródło: Kontakt24 / Kajman