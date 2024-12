Auto przejechało na czerwonym obok radiowozu. Nagranie z pościgu

- Do bardzo niebezpiecznej sytuacji doprowadził w rejonie skrzyżowania ulicy Fordońskiej z Kapliczną, gdzie zaczął zjeżdżać do zatoczki autobusowej. Tam jednak zahaczył o wysoki krawężnik, po czym auto wybiło w górę, a następnie na lewy pas, tuż przed radiowóz. Nawet to nie skłoniło kierowcy do zatrzymania - opisują mundurowi.