Zakrwawiony mężczyzna leżał na ulicy, nie udało się go uratować

W Poznaniu doszło do pożaru naczepy samochodu ciężarowego, przewożonego przez pociąg towarowy. Maszynista zatrzymał pociąg ze względów bezpieczeństwa, co doprowadziło również do zatrzymania znajdującego się niedaleko składu osobowego, którym jechali kibice Legii Warszawa. W pewnym momencie ogień przeszedł także na wagon pociągu osobowego, ale nikt z podróżujących nim pasażerów nie ucierpiał. Według policji powodem pożaru były rzucone race. Wylegitymowano 834 osoby.