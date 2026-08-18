Kujawsko-Pomorskie Zniszczyli drona ukraińskich nastolatków. Tusk do sprawców: mam dla was informację Michał Malinowski |

Donald Tusk o agresywnym ataku na ukraińskie dzieci w Bydgoszczy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Podkarpacka

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Premier zapowiedział, że sprawcy ataku na 12-latka i 14-latkę w Bydgoszczy w ciągu kilku dni zostaną zatrzymani.

- Te dwie osoby są ścigane. Mam dla nich informację, do końca tygodnia zostaniecie złapani. Dla was będzie dużo lepiej, jeśli zgłosicie się jeszcze dziś na policję. Wasza sytuacja będzie dużo gorsza, jak zostaniecie zatrzymani pod koniec tygodnia. To taka serdeczna, bezpłatna porada prawna z mojej strony - powiedział Donald Tusk.

Podkreślił, że "atakowanie dzieci to antypolskie działanie". - Jako Polacy zawsze byliśmy bardzo dumni z tego, jak traktujemy dzieci - zarówno te nasze, jak i te, które szukają u nas gościny. Są to niedopuszczalne rzeczy, które szkodzą Polsce - dodał premier.

Poszło o drona

W piątek, 14 sierpnia, późnym popołudniem bydgoscy policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że dwoje nastolatków w wieku 12 i 14 lat zostało zaczepionych przez kobietę i mężczyznę. Do zdarzenia doszło na ulicy Unii Lubelskiej, niedaleko dworca kolejowego w Bydgoszczy.

- Parze najprawdopodobniej nie spodobało się to, że dzieci używały drona. Został zniszczony. Mieli również zwrócić uwagę na narodowość nastolatków. Z przekazanych informacji wynikało też, że 12-latkowi wykręcili rękę. Nie było konieczne udzielenie pomocy medycznej - przekazała młodszy inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.