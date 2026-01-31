Agresywny dłużnik zaatakował komornika

Do zdarzenia doszło w Bydgoszczy Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do ataku doszło w piątek, 30 stycznia około godziny 10.30 na ulicy Kossaka w Bydgoszczy.

- Policjanci podjęli interwencję na prośbę komornika sądowego, który realizował czynności egzekucyjne wobec 35-letniego mężczyzny. W pewnym momencie mężczyzna zaczął być agresywny i naruszył nietykalność cielesną komornika - informuje tvn24.pl sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Agresor został zatrzymany, natomiast 47-letni komornik został przetransportowany do szpitala na badania. Policja nie posiada informacji odnośnie obrażeń, których doznał komornik.

Tymczasowy areszt

35-latek usłyszał trzy zarzuty: naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, zmuszania go do określonego zachowania oraz znieważenia.

Sąd zastosował wobec 35-latka tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

OGLĄDAJ: Zapomnieliśmy o wojnie światowej. Czy grozi nam "nowe średniowiecze"?