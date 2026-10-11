44-latek zginął podczas policyjnej interwencji. Prokuratura wszczęła śledztwo

Miał nóż, ruszył na policjantów. Został postrzelony i zmarł w szpitalu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Agnieszka Bielecka

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Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe w poniedziałek wszczęła śledztwo w sprawie policyjnej interwencji w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek.

Śledztwo zostało wszczęte w kierunku art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Prokuratura rejonowa skierowała też wniosek do prokuratury okręgowej o powierzenie prowadzenia postępowania innej jednostce. Chodzi o zachowanie bezstronności, bo bydgoscy prokuratorzy i policjanci na co dzień współdziałają ze sobą. Zlecono też przeprowadzenie sekcji zwłok.

Jednocześnie rzeczniczka bydgoskiej prokuratury okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska zaznaczyła, że według wstępnych ustaleń w czasie policyjnej interwencji nie doszło do uchybień.

Atak w Bydgoszczy Źródło zdjęcia: Lznmss/lovebydgoszcz.pl

Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia

Prokuratura analizuje zebrany dotychczas materiał dowodowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek na miejscu zdarzenia pracował prokurator dyżurny. Przeprowadzono oględziny zwłok, miejsca zdarzenia i przesłuchano świadków.

Do sprawy włączyli się również funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz wydziałów kontroli komend miejskiej i wojewódzkiej.

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy młodsza inspektor Monika Chlebicz poinformowała, że według dotychczasowych ustaleń nie stwierdzono niecelowości użycia broni w czasie interwencji. Podobnie jak rzeczniczka prokuratury podkreśliła, że są to wstępne wnioski.

Mężczyzna postrzelony w trakcie policyjnej interwencji

Zgłoszenie o agresywnie zachowującym się mężczyźnie, który przy ulicy Stawowej w Bydgoszczy miał się samookaleczać, policjanci odebrali około godziny 21.

- Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu funkcjonariusze wezwali wsparcie. Mężczyzna pozostawał agresywny, nie reagował na polecenia policjantów, przez cały czas trzymając w ręku nóż - relacjonowała wcześniej młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Miejsce śmiertelnego postrzelenia mężczyzny w trakcie policyjnej interwencji na bydgoskim osiedlu Błonie Źródło zdjęcia: PAP/Agnieszka Bielecka

"Funkcjonariuszka oddała strzał"

W pewnym momencie mężczyzna ruszył w kierunku policjantów z nożem. - Funkcjonariuszka oddała strzał w stronę agresora. Mężczyzna został zraniony - przekazała Chlebicz.

Na miejscu obecne było już pogotowie ratunkowe. Ratownicy natychmiast udzielili pomocy poszkodowanemu.

44-latek trafił do szpitala. - Po godzinie 22 otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Trwają w tej chwili czynności na miejscu interwencji - podała Chlebicz.