44-latek zginął podczas policyjnej interwencji. Prokuratura wszczęła śledztwo
Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe w poniedziałek wszczęła śledztwo w sprawie policyjnej interwencji w Bydgoszczy, podczas której śmiertelnie postrzelony został 44-latek.
Śledztwo zostało wszczęte w kierunku art. 231 Kodeksu karnego, czyli przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza. Prokuratura rejonowa skierowała też wniosek do prokuratury okręgowej o powierzenie prowadzenia postępowania innej jednostce. Chodzi o zachowanie bezstronności, bo bydgoscy prokuratorzy i policjanci na co dzień współdziałają ze sobą. Zlecono też przeprowadzenie sekcji zwłok.
Jednocześnie rzeczniczka bydgoskiej prokuratury okręgowej Agnieszka Adamska-Okońska zaznaczyła, że według wstępnych ustaleń w czasie policyjnej interwencji nie doszło do uchybień.
Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia
Prokuratura analizuje zebrany dotychczas materiał dowodowy. W nocy z niedzieli na poniedziałek na miejscu zdarzenia pracował prokurator dyżurny. Przeprowadzono oględziny zwłok, miejsca zdarzenia i przesłuchano świadków.
Do sprawy włączyli się również funkcjonariusze Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz wydziałów kontroli komend miejskiej i wojewódzkiej.
Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy młodsza inspektor Monika Chlebicz poinformowała, że według dotychczasowych ustaleń nie stwierdzono niecelowości użycia broni w czasie interwencji. Podobnie jak rzeczniczka prokuratury podkreśliła, że są to wstępne wnioski.
Mężczyzna postrzelony w trakcie policyjnej interwencji
Zgłoszenie o agresywnie zachowującym się mężczyźnie, który przy ulicy Stawowej w Bydgoszczy miał się samookaleczać, policjanci odebrali około godziny 21.
- Po przybyciu na miejsce pierwszego patrolu funkcjonariusze wezwali wsparcie. Mężczyzna pozostawał agresywny, nie reagował na polecenia policjantów, przez cały czas trzymając w ręku nóż - relacjonowała wcześniej młodsza inspektor Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
"Funkcjonariuszka oddała strzał"
W pewnym momencie mężczyzna ruszył w kierunku policjantów z nożem. - Funkcjonariuszka oddała strzał w stronę agresora. Mężczyzna został zraniony - przekazała Chlebicz.
Na miejscu obecne było już pogotowie ratunkowe. Ratownicy natychmiast udzielili pomocy poszkodowanemu.
44-latek trafił do szpitala. - Po godzinie 22 otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł. O zdarzeniu powiadomiono prokuratora. Trwają w tej chwili czynności na miejscu interwencji - podała Chlebicz.