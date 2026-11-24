Kujawsko-Pomorskie 15-latka z Ukrainy pobita przed galerią handlową Michał Malinowski |

Bydgoszcz. 15-latka z Ukrainy zaatakowana przez grupę młodych Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adam bartosik/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po godzinie 20. 15-latka przebywała w galerii handlowej w towarzystwie o dwa lata starszego kolegi. Para została zaczepiona przez grupę młodych Polaków, którym najprawdopodobniej nie spodobało się to, że rozmawiali w języku ukraińskim.

Jak relacjonował reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, chcąc uniknąć konfrontacji, młodzi Ukraińcy wyszli z galerii. Grupa agresorów udała się za nimi. Do konfrontacji doszło na zewnątrz, gdzie 15-latka została zaatakowana. Dziewczyna trafiła z obrażeniami ciała do szpitala, ma między innymi złamany nos.

Policja przesłuchała świadków, zabezpieczyła nagrania z monitoringu i zapewnia, że zatrzymanie sprawców jest kwestią czasu.

Postępowanie jest prowadzone w kierunku znieważenia na tle narodowościowym. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.