15-latka z Ukrainy pobita przed galerią handlową
Do zdarzenia doszło w minioną sobotę po godzinie 20. 15-latka przebywała w galerii handlowej w towarzystwie o dwa lata starszego kolegi. Para została zaczepiona przez grupę młodych Polaków, którym najprawdopodobniej nie spodobało się to, że rozmawiali w języku ukraińskim.
Jak relacjonował reporter TVN24 Mariusz Sidorkiewicz, chcąc uniknąć konfrontacji, młodzi Ukraińcy wyszli z galerii. Grupa agresorów udała się za nimi. Do konfrontacji doszło na zewnątrz, gdzie 15-latka została zaatakowana. Dziewczyna trafiła z obrażeniami ciała do szpitala, ma między innymi złamany nos.
Policja przesłuchała świadków, zabezpieczyła nagrania z monitoringu i zapewnia, że zatrzymanie sprawców jest kwestią czasu.
Postępowanie jest prowadzone w kierunku znieważenia na tle narodowościowym. Grozi za to do trzech lat pozbawienia wolności.