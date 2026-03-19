Do zdarzenia doszło w powiecie żnińskim

W środę (18 marca) około godziny 19, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Żninie otrzymał informację o zdarzeniu, do którego doszło w miejscowości Budzisław.

- 67-letni mężczyzna przewoził na drodze gruntowej dwoje wnucząt w wieku 7 i 10 lat w łyżce ładowarki teleskopowej. W trakcie przejazdu 7-letni chłopiec wypadł z niej, a następnie został najechany przez jedno z kół tego pojazdu - przekazał sierżant sztabowy Piotr Kasprzak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Żninie.

Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który zabrał chłopca do szpitala.

- Kierujący maszyną rolniczą był trzeźwy, jednak w związku ze spowodowaniem wypadku policjanci zatrzymali mu prawo jazdy - dodał policjant.

