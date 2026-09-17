Kujawsko-Pomorskie Wyjechał na czołówkę, nagle zaczął mrugać światłami. Policjanci pokazali nagranie

Nagranie trafiło do policjantów z Bydgoszczy Źródło wideo: KWP w Bydgoszczy Źródło zdj. gł.: Policja Kujawsko-Pomorska

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Do zdarzenia doszło 24 lipca w miejscowości Brzeźno (powiat toruński) na drodze krajowej 96. Nagranie Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy opublikowała 17 września. Kierowca samochodu ci wyprzedził samochód osobowy pomimo, że z przeciwnego kierunku nadjeżdżał kolejny pojazd. To jednak nie koniec.

Kierujący ciężarówką nie dość, że zaczął mrugać światłami dro g owymi w stronę pojazdu naprzeciwko, to dodatkowo celowo zjechał na jego stronę, spychając go na pobocze. "To naprawdę cud, że nie doszło do wypadku" - napisał w komunikacie kom. Remigiusz Rakowski, oficer prasowy KWP w Bydgoszczy.

Ciężarówka wyprzedzała „na trzeciego"

Bydgoscy policjanci prowadzą czynności, mające na celu ustalenie tożsamości kierującego TIR-em. Sprawa najprawdopodobniej znajdzie swój finał w sądzie

"Kierowcy grozi utrata prawa jazdy, a co się z tym wiąże pozbawienie wykonywanego w chwili zdarzenia zawodu, grzywna do 30 tysięcy złotych oraz 10 punktów - tłumaczy kom. Rakowski.