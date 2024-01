Czteroletnią dziewczynkę zabiły dwa wypadki samochodowe

czytaj dalej

Prezydent Andrzej Duda bierze udział w 54. Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. W rozmowie z dziennikarzami przekazał, co mówi, gdy ktoś pyta go o sytuację w kraju. - Niestety dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której nowa władza już na przestrzeni ostatnich tygodni dopuściła się całego szeregu naruszeń konstytucji - mówił Duda. Powiedział, że dzięki "oddaniu i determinacji" Kamińskiego i Wąsika "w zdecydowany sposób rozpoczęła się walka z korupcją", a zatrzymani są dlatego, że realizowali swoje przekonania. Duda twierdzi, że Kamiński i Wąsik są więźniami politycznymi, a jego akt łaski z 2015 roku był "zgodny ze wszystkimi kanonami konstytucyjnymi".