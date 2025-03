Policjanci zatrzymali w poniedziałek 52-latka, który od kilku dni był poszukiwany. Funkcjonariusze informowali o zaginięciu mężczyzny. Teraz okazało się, że został on zatrzymany w związku z "podejrzeniem popełnienia przestępstwa". Ma zostać przesłuchany w prokuraturze. Służby nie informują na razie, o jakie przestępstwo chodzi. Jak nieoficjalnie udało się nam ustalić, ma to związek z napaścią na kobietę.

Poszukiwania zaginionego 52-latka trwały od środy 12 marca. Mężczyzna ostatni raz był widziany w Brodnicy (woj. kujawsko-pomorskie). O tym, że został on w poniedziałek zatrzymany zostaliśmy poinformowani przez internautkę na Kontakt24. Potwierdził nam to młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy.

Ma zostać przesłuchany w prokuraturze

- Po przeprowadzeniu rozpoznania, zaginiony mężczyzna sam podszedł do auta, gdzie został zatrzymany przez warszawskich policjantów, a następnie przekazany naszym funkcjonariuszom, którzy przetransportowali go do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy, gdzie przebywa obecnie do dyspozycji prokuratury - powiedział Dominiak.