Kujawsko-Pomorskie

Dla zabawy szukali "potwora", znaleźli prawdziwe pieniądze. Nikt się po nie nie zgłosił

Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Brodnica. Na biwaku znaleźli gotówkę, po którą nikt nie zgłosił. Pieniądze trafiły do uczniów
Podczas szkolnego wyjazdu dwaj chłopcy znaleźli sporą kwotę gotówki. Było to dwa lata temu. W połowie maja minął termin na zgłoszenie się właściciela. Gotówka trafiła więc do znalazców.

Cała historia ma swój początek w 2024 roku, kiedy grupa uczniów z Zespołu Szkół numer 1 imienia Karola Wojtyły - Jana Pawła II w Brodnicy, udała się na wycieczkę do Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Z opiekunami nocowali w Ośrodku Edukacji Ekologicznej "Miętowy Gaj" w miejscowości Gaj-Grzmięca.

Dwaj czwartoklasiści wpadli na pomysł, by w ramach wieczornej zabawy, sprawdzić, czy pod ich łóżkiem nie kryje się żaden "potwór". Gdy jeden z chłopców, Tymon, schylił się, zobaczył worek ze sporą sumą pieniędzy.

- Pani przydzieliła nam pokoje. Mieliśmy chwilę dla siebie, by się rozpakować. Następnie kolega powiedział, by sprawdzić, czy nie ma "potworów" pod łóżkiem. Schyliłem się i był tam worek. Myśleliśmy, że to pieniądze z gry Monopoly. Okazało się jednak, że są prawdziwe. Od razu poszliśmy i zanieśliśmy pani wychowawczyni - mówi Tymon.

Nikt się nie zgłosił, chłopcy dostali pieniądze

Sprawa została zgłoszona policji i dyrektorowi parku. Gotówka trafiła ostatecznie do biura rzeczy znalezionych w Starostwie Powiatowym w Brodnicy. Rozpoczęta została więc procedura, po dopełnieniu której, w czwartek przekazano pieniądze rodzicom chłopców.

- Musieliśmy czekać dwa lata na przekazanie pieniędzy. Takie są przepisy. To bardzo radosny finał tej sprawy. Mając takich obywateli, możemy być dumni, że wiedzą, jak się zachować i co zrobić - mówi Arkadiusz Orłowski, starosta brodnicki.

Nie ujawniono ile pieniędzy był w worku, całość odebrali rodzice chłopców.

"Musiałam się pogodzić z tym, że już pewne rzeczy są niemożliwe"
Płakać czy nie płakać? Oto jest paradoks
Kiedy płacz nie przynosi ulgi. Jeden ważny czynnik
Objaw Raynauda najczęściej jest wywoływany przez zimno
Twoje ręce nieprawidłowo reagują na zimno? Idź do lekarza
