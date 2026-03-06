Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Nie żyje niemowlę, rejestratorka ze szpitala oskarżona

Matka znęcała się nad niemowlakiem
Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
Źródło: Google Earth
Prokuratura skończyła śledztwo i przedstawiła akt oskarżenia wobec rejestratorki ze szpitala w Brodnicy w sprawie śmierci miesięcznego dziecka. W opinii śledczych, kobieta poleciła rodzicom kontakt z nocną i świąteczną opieką zdrowotną, zamiast skierować dziecko na szpitalny oddział ratunkowy.

Jak podała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu prokurator Izabela Oliver, chodzi o zdarzenia z 25 stycznia ubiegłego roku. Izabela R., jako rejestratorka medyczna w szpitalu w Brodnicy, zdaniem śledczych, miała nie dopełnić obowiązków służbowych.

- Jako rejestratorka medyczna ZOZ w Brodnicy, na której ciążył obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo między innymi poprzez właściwą rejestrację wizyt pacjentów, naraziła małoletnią pokrzywdzoną na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia - poinformowała prokurator.

Nie przyznała się do winy

Kobieta, pomimo przekazania przez rodziców dziewczynki informacji o jej złym stanie zdrowia, nie skierowała dziecka na szpitalny oddział ratunkowy. Zamiast tego poleciła rodzicom skontaktowanie się z nocną i świąteczną opieką zdrowotną.

- To opóźniło wdrożenie odpowiedniego postępowania diagnostycznego i leczniczego, a także zmniejszyło szansę na uratowanie życia małoletniej pokrzywdzonej - dodała Izabela Oliver.

Kobieta usłyszała zarzuty dotyczące bezpośredniego narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Izabela R. nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu.

- Złożyła wyjaśnienia, które nie korespondują z ustaleniami dokonanymi w toku postępowania przygotowawczego. Śledztwo zostało zamknięte. Do Sądu Rejonowego w Brodnicy skierowano akt oskarżenia - podsumowała prokurator Oliver.

Grozi jej do pięciu lat pozbawienia wolności.

pc

pc
Autorka/Autor: Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Kujawsko-Pomorskiedziecko
