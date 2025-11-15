Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Był posłem przez dwie kadencje, od półtora roku jest starostą. Teraz chcą go odwołać

|
Paweł Szramka
Szramka: jak mamy czuć się bezpiecznie z takim ministrem, patrząc na to, że za naszą granicą jest wojna?
Źródło: TVN24
Grupa radnych z powiatu brodnickiego chce odwołania starosty i byłego posła Pawła Szramki. Wśród ośmiu radnych, którzy podpisali się pod wnioskiem, są osoby tworzące wspólnie z ugrupowaniem Szramki koalicję w radzie powiatu. W uzasadnieniu podkreślają, że starosta stracił ich zaufanie ze względu "na liczne niedopatrzenia, zaniechania oraz niewłaściwe decyzje". Paweł Szramka nie zgadza się z tą argumentacją. - Dużo, nawet bardzo dużo, jest tam napisane w tym wniosku na wyrost - mówi w rozmowie z tvn24.pl.
Kluczowe fakty:
  • Grupa radnych z powiatu brodnickiego złożyła wniosek o odwołanie starosty Pawła Szramki, byłego posła, który startował z list Kukiza i PSL. Wśród osób, które się pod nim podpisały, są radni z jego własnej koalicji.
  • Szramka nie zgadza się z przedstawioną argumentacją. Twierdzi, że wniosek jest motywowany względami politycznymi. Zdaniem starosty wygryźć ze stanowiska chce jego zastępca z PiS.
  • Do odwołania starosty brodnickiego potrzebne będzie 12 z 19 głosów radnych. Pod wnioskiem o odwołanie podpisało się 8. Głosowanie ma się odbyć w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Paweł Szramka, zanim został starostą, dwukrotnie zasiadał w ławach sejmowych. W wyborach w 2015 roku kandydował w okręgu toruńsko-włocławskim z listy Kukiz 15', natomiast w 2019 roku z listy PSL w ramach Koalicji Polskiej. W 2023 roku nie udało się mu dostać do Sejmu. Kandydował wówczas z listy Koalicji Obywatelskiej.

Rozbrat z polityką nie trwał długo, ponieważ w kwietniu 2024 roku uzyskał mandat radnego powiatu brodnickiego. Startował z listy lokalnego komitetu wyborczego Przyjazny Powiat. W radzie powiatu jego komitet zawiązał koalicję z PiS i innym lokalnym ugrupowaniem Wspólnotą Samorządową na czele z brodnickim biznesmenem i doświadczonym samorządowcem Markiem Hildebrandtem. Tym samym po latach rządów udało się odsunąć od władzy w powiecie PSL. Paweł Szramka został starostą, jego zastępcą, wicestarostą, Arkadiusz Orłowski z PiS.

Wniosek na sesji

Początkowo współpraca wewnątrz koalicji układała się bez większych nieporozumień. Te zaczęły się jednak pojawiać po około półtora roku. Powodem - zdaniem oponentów - były głównie uchybienia finansowe i zmiany personalne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Brodnicy dokonane przez nowego starostę. W koalicji zaczęło iskrzyć. Działania Pawła Szramki nie spodobały się PiS i Wspólnocie Samorządowej. Całości dopełnił PSL, który również ma swoich radnych w radzie powiatu, i który przyłączył się do wniosku o odwołanie starosty.

- W naszej ocenie starosta brodnicki jako przewodniczący zarządu powiatu stracił zaufanie niezbędne do dalszego pełnienia tej funkcji ze względu na liczne niedopatrzenia, zaniechania oraz niewłaściwe decyzje. W szczególności wskazujemy na brak należytej reakcji na uchybienia finansowe w jednostkach organizacyjnych powiatu, które przekładają się na możliwość utraty wielomilionowych środków publicznych. Bierna postawa oraz brak działań naprawczych starosty jako przewodniczącego zarządu powiatu są sprzeczne z obowiązkiem zapewnienia gospodarności i rzetelności w zarządzaniu mieniem - argumentował w uzasadnieniu wniosku na sesji rady powiatu Wojciech Szulc z PSL.

Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
