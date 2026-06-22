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Kujawsko-Pomorskie

Przed ich oknami stanął maszt. "Kto mi kupi teraz tu działkę?"

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Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: tvn24.pl
Przy ulicy Podgórnej w Brodnicy stanął maszt telefonii komórkowej. Mieszkańcy pobliskich domów oraz właściciele firm protestują. Twierdzą, że nikt z nimi tego nie konsultował.

- Nie widzieliśmy nic, a teraz okno z mojej sypialni prowadzi wprost na maszt. 12 maja zobaczyłam, że coś się dzieje. Dzień później przyjechał wielki dźwig, który postawił ten maszt - mówi nam jedna z mieszkanek osiedla przy ulicy Podgórnej w Brodnicy.

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Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Źródło: tvn24.pl

- Mamy już kilka nowych masztów w Brodnicy, ale ten pośrednio lub bezpośrednio graniczy z naszymi działkami. Pierwsza kwestia to nasze zdrowie, a druga to spadek wartości naszych nieruchomości. Będą dużo tańsze - twierdzi mieszkaniec ulicy Podgórnej.

Działka, na której stoi maszt, należy do jednej z mieszkanek, która wyraziła zgodę na jego montaż.

Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Kolejny maszt w Brodnicy. Mieszkańcy pełni obaw

Mieszkańców najbardziej boli jednak to, że nie zostali poinformowani wcześniej przez lokalne władze. Zgodnie przyznają, że mogło to zostać inaczej rozwiązane.

- Maszt stoi pośrodku dużego osiedla. To osiedla domów jednorodzinnych, gdzie mieszka dużo ludzi starszych i młodszych. Problem sprowadza się do tego, że nie jesteśmy zauważeni. Dobrze byłoby, gdyby burmistrz zorganizował spotkanie z mieszkańcami, na którym inwestor przedstawiłby stan faktyczny. A tak nas zlekceważono - podkreśla inna z mieszkanek osiedla przy ulicy Podgórnej.

Maszt telefonii komórkowej na ulicy Podgórnej w Brodnicy
Maszt telefonii komórkowej na ulicy Podgórnej w Brodnicy
Źródło zdjęcia: Jan Szymański

- Wiemy, że odbywa się to zgodnie z prawem. Prosiliśmy jednak o jedno: by można było znaleźć inną działkę, tak by oddalić maszt od mieszkańców. Samorząd ma być dla nas - dodaje kobieta.

- Brodnica jest obstawiona masztami. Znajdują się w bliskiej odległości od siebie. Ani burmistrz, ani radni nie poinformowali nas o tym. Mieszkam na tym osiedlu dziesięć lat. Z początku były zebrania organizowane przez miasto. W ostatnim czasie zaniechano tego. Czujemy się niedoinformowani. Nie jesteśmy przeciwko rozwojowi. Niech jednak te maszty będą stawiane w miejscach, gdzie nie będzie to dokuczliwe. To inwestycja społecznie wątpliwa. Ludzie nie chcą, by im na siłę wchodzić pod okna - zauważa jeden z mieszkańców.

Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Brodnica. Radny przeciwko masztowi

Jedną z osób, której dotyczy problem, jest Jan Szymański, lokalny radny, ale również przedsiębiorca. Jego firma bezpośrednio graniczy z działką, na której stoi maszt. A jego batalia z urzędnikami trwa już ponad rok. Były liczne odwołania od decyzji burmistrza i starosty, ale za każdym razem kończyło się fiaskiem.

- Dla urzędników wszystko jest zgodnie z prawem, więc decyzję muszą wydać. Obok znajduje się moja firma, a niedaleko mieszka córka. Próbowała również się odwoływać, ale nie uznali jej za stronę w sprawie. Podobnie zresztą jak pozostałych mieszkańców osiedla. W grudniu 2025 roku pozwolenie na budowę wydał starosta i nawet ja nie zostałem uznany za stronę w sprawie. Nie otrzymałem żadnej informacji. Kolejne próby odwoływania się nie przyniosły rezultatu - mówi Jan Szymański.

Maszt telefonii komórkowej na ulicy Podgórnej w Brodnicy
Maszt telefonii komórkowej na ulicy Podgórnej w Brodnicy
Źródło zdjęcia: Jan Kowalski

Jego zdaniem zabrakło w tym wszystkim rozmowy z mieszkańcami, przeprowadzenia jakichś konsultacji społecznych. Sam ma pewne obawy w związku z postawieniem masztu.

- Jedni mówią, że jest to szkodliwe. Inni, że nie. Powinien zostać przedstawiony jasny raport. Poza tym mam w tym miejscu działkę. Kto mi ją kupi, żeby tam się wybudować? Nikt. Nastąpi spadek wartości nieruchomości. Na górze masztu mają znaleźć się lampy, które w nocy będą świecić. Dojdzie do tego, że będzie to razić ludzi po oczach - twierdzi przedsiębiorca.

Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Brodnica. Masz telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Brodnica. Urzędnicy o maszcie przy ulicy Podgórnej

Urzędnicy odpierają zarzuty mieszkańców. W ich opinii procedura informacyjna przebiegła zgodnie z prawem. Mówią między innymi o obwieszczeniach, w których mieszkańcy byli informowani o planach budowy masztu.

- Nieprawdziwe jest twierdzenie, jakoby decyzja została wydana bez konsultacji społecznych, a mieszkańcom odebrano prawo udziału w postępowaniu Postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę nie ma charakteru konsultacji społecznych, lecz jest postępowaniem administracyjnym, prowadzonym według ściśle określonych przepisów - mówi Arkadiusz Orłowski, starosta brodnicki.

Brodnica. Maszt telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Brodnica. Maszt telefonii komórkowej podzielił mieszkańców
Źródło zdjęcia: tvn24.pl

Do sprawy odniósł się również burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz. - Wokół stacji bazowej na ulicy Podgórnej w Brodnicy narosło wiele emocji. Tymczasem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zaliczana do inwestycji celu publicznego. Dlatego, nawet jeśli na danym terenie nie przewidziano stacji bazowej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, samorząd nie może dowolnie zakazać realizacji takiej inwestycji, tylko dlatego że część mieszkańców obawia się promieniowania, spadku wartości nieruchomości czy wpływu takiej inwestycji na krajobraz - odpowiada mieszkańcom włodarz miasta.

Maszty zagrożeniem dla zdrowia?

Zwróciliśmy się do Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji z zapytaniem o wpływ masztów telekomunikacyjnych na zdrowie mieszkańców.

"Podnoszone obawy o wpływ masztów telekomunikacyjnych na zdrowie mieszkańców nie mają uzasadnienia w faktach i potwierdzają duży poziom dezinformacji w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej w debacie publicznej. Fale radiowe emitują promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące, co oznacza, że nie deformują DNA, nie powodują mutacji genetycznych, nie powodują chorób nowotworowych. Zarówno obecne stacje bazowe, jak i te, które zostaną zainstalowane wraz z wdrażaniem sieci 5G, nie zagrażają naszemu życiu ani zdrowiu" - czytamy w odpowiedzi.

W rozmowie z tvn24.pl profesor Andrzej Krawczyk, prezes Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu, tłumaczy, że anteny stacji bazowych mają charakterystykę kierunkową i tak kształtują wiązkę fali, aby rozchodziła się poziomo, co w połączeniu z tłumieniem fal radiowych na przykład przez dach budynku sprawia, że natężenie pola elektromagnetycznego w bliskiej odległości od stacji bazowej jest bardzo niskie.

Na pytanie o obawy mieszkańców przed siecią 5G odpowiada: - Jest to nowa, mało jeszcze znana, technologia, wokół której narosło wiele szkodliwych mitów, które bardzo często są wywoływaną świadomie i wprowadzaną do mediów i serwisów społecznościowych dezinformacją, mającą na celu uzyskanie negatywnego wpływu na gospodarkę i rozwój.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Kujawsko-Pomorskie
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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