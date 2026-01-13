Karetka utknęła w śniegu. Pomogli mieszkańcy

Karetka pogotowia jadąca do pacjenta utknęła w zaspie śnieżnej w rejonie Anielewa pod Brodnicą (woj. kujawsko-pomorskie).
Do zdarzenia doszło w momencie, gdy ambulans mijał się z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem. Kierowca karetki zjechał na pobocze, gdzie pojazd ugrzązł w zaspie. Ratownicy, zdając sobie sprawę, że znajdują się w słabo zaludnionej okolicy, wezwali na pomoc straż pożarną. Wtedy jednak zareagowali także okoliczni mieszkańcy, którzy spontanicznie ruszyli z pomocą, przynosząc łopaty i szpadle.
"Wspaniały widok"
- Wspaniałym widokiem było to, jak ci ludzie w pośpiechu zmierzali w naszym kierunku, żeby nam pomóc - powiedział Paweł Skarżyński, ratownik z karetki, która utknęła w zaspie.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców ambulans udało się wydobyć ze śniegu. Karetka wróciła następnie do bazy, aby pozostawać w gotowości do kolejnych wyjazdów ratunkowych.
Ratownicy mieli świadomość, że wydobycie pojazdu z głębokiego śniegu może potrwać długo, dlatego - by nie opóźniać udzielenia pomocy - natychmiast wezwano kolejną karetkę.
Pacjentem zajął się nowy zespół ratowników medycznych, jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24