Karetka utknęła w śniegu. Pomogli mieszkańcy

Karetka pogotowia jadąca do pacjenta utknęła w zaspie śnieżnej w rejonie Anielewa pod Brodnicą (woj. kujawsko-pomorskie).

Do zdarzenia doszło w momencie, gdy ambulans mijał się z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem. Kierowca karetki zjechał na pobocze, gdzie pojazd ugrzązł w zaspie. Ratownicy, zdając sobie sprawę, że znajdują się w słabo zaludnionej okolicy, wezwali na pomoc straż pożarną. Wtedy jednak zareagowali także okoliczni mieszkańcy, którzy spontanicznie ruszyli z pomocą, przynosząc łopaty i szpadle.

"Wspaniały widok"

- Wspaniałym widokiem było to, jak ci ludzie w pośpiechu zmierzali w naszym kierunku, żeby nam pomóc - powiedział Paweł Skarżyński, ratownik z karetki, która utknęła w zaspie.

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mieszkańców ambulans udało się wydobyć ze śniegu. Karetka wróciła następnie do bazy, aby pozostawać w gotowości do kolejnych wyjazdów ratunkowych.

Ratownicy mieli świadomość, że wydobycie pojazdu z głębokiego śniegu może potrwać długo, dlatego - by nie opóźniać udzielenia pomocy - natychmiast wezwano kolejną karetkę.

Pacjentem zajął się nowy zespół ratowników medycznych, jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

