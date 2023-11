Auto stało przy barierkach, uderzył w nie tir. 74-latek nie żyje

czytaj dalej

Wtorek to kolejny dzień obrad pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Posłowie przystąpią między innymi do debaty nad projektami trzech uchwał powołujących trzy sejmowe komisje śledcze - do spraw wyborów kopertowych, afery wizowej oraz Pegasusa. - Trzeba pokazać mechanizmy, w jaki sposób budowano państwo bezprawia - tłumaczył w rozmowie z reporterką TVN24 szef klubu KO Borys Budka. - To wszystko musi dziać się przed kamerami telewizyjnymi, po to, by wszyscy, którzy chcą poznać te mechanizmy, mieli na to szansę - dodał. W tvn24.pl relacjonujemy polityczny wtorek.