Kujawsko-Pomorskie

Wyciek groźnej substancji. Apel do mieszkańców o pozostanie w domach

Wyciek kwasu azotowego w Bądkowie
Aleksandrów Kujawski
Źródło: Google Maps
Wyciek kwasu azotowego w jednym z zakładów w miejscowości Bądkowo (Kujawsko-Pomorskie). Wójt gminy wydał komunikat do mieszkańców, w którym zaapelował o pozostanie w domach i nieotwieranie okien.

We wtorek w godzinach przedpołudniowych strażacy otrzymali zgłoszenie o wycieku kwasu azotowego w jednym z zakładów na ulicy Spółdzielczej w miejscowości Bądkowo w powiecie aleksandrowskim.

- W zakładzie doszło do rozszczelnienia zbiornika typu mauser o pojemności tysiąca litrów. W zbiorniku znajdował się 60-procentowy kwas azotowy. Nie wiemy dokładnie, ile było kwasu w środku pojemnika. Należy zakładać, że była to maksymalna wartość, czyli do tysiąca litrów - powiedział starszy aspirant Michał Żbikowski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

Awaria w Elektrowni Opole. Służby na miejscu

Awaria w Elektrowni Opole. Służby na miejscu

Opole
Wyciek kwasu w fabryce. Produkcja jogurtów wstrzymana

Wyciek kwasu w fabryce. Produkcja jogurtów wstrzymana

Katowice

Jak dodał strażak, nie ma osób poszkodowanych.

Działania strażaków skoncentrowały się na początku na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie na ograniczeniu specyficznego obłoku, który pojawił się w powietrzu po wycieku gazu. Następnie strażacy przystąpili do przelewania do innego, pustego zbiornika pozostałości kwasu.

- Wyciek kwasu charakteryzował się powstaniem obłoku, który został ograniczony tylko do terenu zakładu -podkreślił strażak.

Wyciek kwasu azotowego w Bądkowie
Wyciek kwasu azotowego w Bądkowie
Źródło: KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego z Włocławka. W sumie w akcji uczestniczyło dziewięć zastępów.

Apel o pozostanie w domach

Nie było konieczności ewakuacji mieszkańców. Wójt gminy zaapelował o pozostanie w domach i nieotwieranie okien.

"Z uwagi na wyciek substancji niebezpiecznych z zakładu zlokalizowanego w Bądkowie, mieszkańców Bądkowa oraz okolicznych miejscowości prosimy o zamknięcie okien i drzwi oraz pozostanie w domach. Opuszczanie budynków może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Na miejscu zdarzenia znajdują się odpowiednie służby, które na bieżąco będą monitorowały sytuację i wydawały komunikaty" - poinformował Urząd Gminy w Bądkowie.

Komunikat Urzędu Gminy w Bądkowie
Komunikat Urzędu Gminy w Bądkowie
Wyciek kwasu azotowego w Bądkowie
Wyciek kwasu azotowego w Bądkowie
Źródło: KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna wycieku kwasu. To wyjaśnia policja.

Autorka/Autor: mm/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Aleksandrowie Kujawskim

Kujawsko-PomorskieStraż pożarna
