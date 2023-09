Wyprzedził pasem awaryjnym i zajechał drogę ciężarówce. Zarzut dla kierowcy bmw

Policjanci ze Świecia (woj. kujawsko-pomorskie) ustalili, kto siedział za kierownicą bmw, które na autostradzie A1 zajechało drogę ciężarówce, zmuszając jej kierowcę do gwałtownego hamowania. 28-latek usłyszał zarzut. - Odpowie za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym - informuje policja. Mężczyźnie grozi nie tylko utrata prawa jazdy, ale też do 30 tysięcy złotych grzywny.

W międzyczasie oba pojazdy - busa i ciężarówkę - wyprzedził pasem awaryjnym kierowca bmw, zjechał na lewy pas i zaczął się zatrzymywać, zmuszając pana Grzegorza i jadących za nim do gwałtownego hamowania. - To było bardzo niebezpieczne. Kierowcy bmw pewnie nic by się nie stało, ale niebezpiecznie byłoby dla tych z tyłu. Mogło dojść do karambolu - podkreślał w maju mężczyzna.